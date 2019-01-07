Ankara'da düzenlenen 1. Koku ve Tat Bilimleri Sempozyumunda, farklı bilim dallarından uzmanlar tat ve kokunun branşlarıyla ilişkisini anlattı.

ANKARA

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, akademisyenler, hekimler, eczacı ve kimyagerler, ziraat mühendisleri, şefler, ev hanımları, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

Alanında uzman 30 doktorun bir araya gelerek hastalıklara ilişkin bilgi verdiği sempozyumda, "Koku ve Tat Alma Bozuklukları", "Tat Koku İlişkisi", "Alerji ve Koku", "Sinir Sistemi ve Koku", "Beyin Dalgaları ve Koku", "KokuKirliliği", "Hayvanlarda Koku" başlıkları işlendi.

Sempozyumu düzenleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Esin Yalçınkaya, tat ve koku konusunda herkesin anlayabileceği bir bilim dili oluşturmak istediklerini belirtti.

Sempozyuma bilim insanlarının yanı sıra gastronomi, koku ve tatla ilgili tüm bilim dallarından katılım olduğunu ifade eden Yalçınkaya, Ekim ayında daha zengin bir programla 2. Ankara Kokuve Tat Bilimleri Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini kaydetti.

Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne bağlı Thermopolium Gastronomi Akademisi'nden Master Şef Deniz Orhun yaptığı konuşmada Türk Mutfağı'nın temelinin tıbba dayandığını söyledi. Orhun, "Kültürümüzde olan balıktan sonra helva yemenin faydası bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Susamdan elde edilen tahin helvası balıktaki ağır metalleri toplar ve vücuttan atılımına yardımcı olur." diye konuştu.

24 Güneş Döngüsü ve mevsimlere uygun beslenme şekillerine değinen Orhun, yemeklerle vücudun güçlü ve rahat hale getirilebildiğini belirterek, "Yedikleriniz davranışlarınız olur." dedi.

Muhabir: Aybüke İnal