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Yaşam, Rusya-Ukrayna Savaşı

Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor

Rusya-Ukrayna savaşının cephe hattı bölgesinde bulunan ve Rus bombardımanların altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde, çiftler saldırı tehlikesine rağmen tören yaparak dünyaevine giriyor.

Davit Kachkachishvili   | 11.06.2022
Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kharkivs ka Oblast

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana genelde yoğun füze ve havan topu saldırılarının düzenlenmesi sonucu ağır patlamalara sahne olan Harkiv’de bazı gençler aile kurmaya çalışıyor.

Cepheden sevdiği kızla evlenmek için Harkiv'e geldi

Savaşın başladığı günden itibaren cephede bulunan Ukraynalı asker Anton, sevdiği kızla evlenebilmek için özel izinle Harkiv’e geldi.

Harkiv’in merkezinde kısıtlı imkanlarla yakın çevre ve arkadaşlarıyla düğün sofrası kuran ve soyadını vermek istemeyen Anton, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehre geçici olarak düğün için geldiğini söyledi.

Sadece Harkiv bölgesinde değil ülkenin genelinde savaşın sürmesinden dolayı bir insanın geleceğe yönelik planlar yapmasının şimdilik mümkün olmadığına dikkati çeken Anton, "Savaş sürüyor ve geleceğimiz için plan yapmak zor çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama hayat devam ediyor ve biz de çocuk sahibi olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Savaş sürdükçe cephedeki görevini yerine getirmeye devam edeceğini aktaran Anton, "Şehre yönelik füze saldırıları sürse de biz korkmuyoruz. Bu durum bizi engellemez. Eminim biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

Anton’un eşi 21 yaşındaki İra ise bir buçuk yıl önce tanıştıklarını dile getiren "Bu günü daha önceden planladık bu yüzden bizim için son derece önemli. Bugün düğünümüz var." dedi.

Savaş durumunun yeni bir aile kurmanın önünde engel oluşturmadığını belirten İra, "Bizim için en önemlisi aramızdaki sevgi." ifadesini kullandı.

Cepheden düğün için gelen asker bir hafta sonra görevine dönecek

Düğün sofrasına katılan Anton’un çocukluk arkadaşı Viyacheslav Shirayev de çatışmaların sürmesine rağmen yakın arkadaşının evlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek "Savaş devam ediyor. İşgalciler Harkiv’e yönelik her gün füze saldırısı düzenliyor. Ama buna rağmen kimse sevgiden vazgeçemez, hayat devam ediyor." dedi.

Çocukluk arkadaşı Anton’un aylardır cephede savaştığını dile getiren Shirayev, "Anton evlendi ama bir hafta sonra yeniden cepheye dönecek ve Ukrayna için mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

"Anton 24 Şubat'tan beri cephede, hazırlıkları biz yaptık"

Damadın evlilik hazırlıkları için zamanı ve imkanı olmadığını aktaran Shirayev, "Anton, 24 Şubat'tan beri cephede, hazırlıkları biz yaptık." dedi.

Anton ve gelinlik giyen eşi İra, Rus güçlerince savaşın ilk haftasında vurulan ve oldukça ciddi hasar gören Harkiv Belediye binasının önünde fotoğraf için poz verdi.

Binanın önündeki caddeden araçlarıyla geçenler savaşın gölgesinde evlenen çifte korna çalarak selam verdi.

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