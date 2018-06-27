İsveç ile Meksika son 16 turuna kaldı

EKATERINBURG

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynanan mücadelede İsveç, Meksika'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İsveç grubu 6 puan ve averajla lider tamalarken, Meksika da ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.

6. dakikada sol tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Forsberg'in şutunda Meksika kalecisi Ochoa meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesini önledi.

17. dakikada İsveç savunması sonrası gelişen atakta topla ceza sahası içinde buluşan Carlos Vela'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

50. dakikada İsveç'in golü geldi. Sağ taraftan yapılan ortaya Cleasson istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Augustinsson'un önünde kaldı. Altıpasın sol çaprazında Augustinsson düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

60. dakikada İsveç penaltı kazandı. Ani gelişen atakta Moreno'nun müdahalesiyle Berg yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada topun başına geçen Granqvist meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

74. dakikada skor 3-0 oldu. İsveç'in sağdan kullandığı taç atışından gelen topu Alvarez uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi ve İsveç farkı 3'e yükseltti.

81. dakikada Meksika net bir fırsattan yararlanamadı. Corona'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Hernandez'in sert şutunda Carlos Vela'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak boş kale yerine auta gitti.

Karşılaşmayı İsveç 3-0 kazandı.

Diğer yandan, karşılaşmanın 13. saniyesinde sarı kart gören Meksikalı oyuncu Gallardo, Dünya Kupaları tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak geçti.



Muhabir: Hüseyin Eroğul