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Yaşam, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde, "Külliye'de çocuk sesi", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali", cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölyeler ve vantrolog gösterileri yapıldı.

Eylül Aşkın Akçay  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 19. gününde de devam ediyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki programda bugün, "Külliye'de çocuk sesi", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali", cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölye etkinlikleri ve vantrolog gösterileri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı Hatırası" stantlarına katılım sağlayan çocuklar, boyama, çanta boyama ve ebru etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 3-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan "Aile Atölyeleri"ndeki yastık dikimi, ayraç yapımı ve hama boncuk aktivitelerinde çocuklar eğlenerek, el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program, ramazan ayı boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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