İngiltere'de Uluslararası Demokratlar Birliği iftar programı düzenledi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programı düzenledi.
Londra
UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan'ın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova ve Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş'un yanı sıra diğer davetliler ve Türk vatandaşları katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, daha sonra UID İngiltere'nin faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım videosu gösterildi.
UID İngiltere Başkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, burada sadece iftar yapmak için değil, aynı zamanda ortak değerleri pekiştirmek ve geleceği birlikte inşa etmek için bir araya geldiklerini belirtti.
Erdoğan, yurt dışındaki Türklerin, yaşadıkları ülkeye katkı sunan ve içinde bulundukları topluma değer katan bireyler olarak hareket etmek zorunda olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Uyum içinde yaşamak, entegrasyonu sağlamak bizim için bir tercih değil, gerekliliktir. Ancak, bu entegrasyonu sağlarken kimliğimizden, dilimizden ve kültürümüzden asla taviz vermeden hareket etmeliyiz. Köklerimizden kopmadan, iki kültür arasında köprü olarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Bu noktada UID'nin rolü çok büyük. Bizler, toplumsal uyumu destekleyen, aynı zamanda kendi değerlerimizi koruyarak hareket eden bir sivil toplum kuruluşuyuz."
Erdoğan, UID'ye üye olmanın önemi işaret ederek, UID ailesine katılmanın, güçlü dayanışma ağı içinde yer almak, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmek, bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak olduğunun altını çizdi.
UID İngiltere Başkanı Erdoğan, konuşmasında koruyucu aile konusuna da değinerek, UID'nin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kurum olarak koruyucu aile sistemine de büyük önem verdiğine işaret etti.
Erdoğan, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmeleri için koruyucu aile sayısını artırmanın herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda farkındalık oluşturmak, daha fazla aileyi bu sürece dahil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
"UID'nin ortaya koyduğu çabalar değerli"
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş da konuşmasında UID İngiltere'nin iftar davetine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ertaş, ramazan ayının önemi işaret ederek, birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu ayda Türk ve Müslüman topluluklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini belirten Ertaş, bu dönemde birlik ve beraberliğini koruyabilmenin oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Bu kapsamda, UID'nin uzun yıllardan bu yana yurt dışında Türklerin yaşadığı her noktada ortaya koyduğu çabaların değerli olduğu belirten Ertaş, UID İngiltere'nin yeni yönetimine de başarılar diledi.
Konuşmaların ardından iftar yapıldı.