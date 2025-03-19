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Yaşam, Ramazan 2025

Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli bir imam, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladığı yemekleri iftarda vatandaşlara ikram ediyor.

Ali Ballı  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor

Muğla

Konacık Mahallesi Sariye Saffet Çebi Camisi İmam Hatibi Mehmet Emin Erbek, her gün kendi elleriyle hazırladığı iftar yemekleriyle yüzlerce insanı bir araya getiriyor.

İmamın cemaate hazırladığı sofra için hayırseverler de maddi destek veriyor.

İftar vaktinin yaklaşmasıyla cami avlusunda iftar sofrası kuruluyor.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan vatandaşlar, imam Erbek'in sıcak ilgisiyle karşılaşıyor. Her misafiriyle tek tek ilgilenen Erbek, onların ihtiyaçlarını soruyor, dualarını alıyor.

Erbek, yaptığı açıklamada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Biz de bu bilinçle hareket ederek, her gün yüzlerce kardeşimizi aynı sofrada buluşturuyoruz. Onların duaları ve tebessümleri, tüm yorgunluğumuzu alıyor." diye konuştu.

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