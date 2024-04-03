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Yaşam, Ramazan 2024

Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Orhan Yoldaş  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Hanımın Çiftliği Merkez Camisi'ne teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.

Namaz sonrası, Gazze'de İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi.

Duanın ardından sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüye sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.

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