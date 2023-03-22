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Yaşam, Ramazan 2023

Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne mahya asıldı

Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne ilk teravih namazı öncesinde "Aile toplumunun temelidir" yazılı mahya asıldı.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Handenur Özdemir  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne mahya asıldı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Istanbul

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği, günümüzde de sürdürülüyor.

Ramazana özel mahyalar, İstanbul'da Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eminönü Yeni Cami'ye asıldı.

İstanbul'un selatin camileri arasında bulunan Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyalar yerleştirildi.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Aile toplumunun temelidir" yazısı yer aldı.

Hazırlanan geleneksel mahyanın akşam ezanıyla yakılmasının ardından Valide-i Cedid Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılınacak.


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