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Gündem, Ramazan 2023

Ramazan karşılama etkinliğinde çocuklar sevindirildi

Yetim Vakfı gönüllülerince İstanbul'da düzenlenen ramazan karşılama etkinliğinde balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Alper Korkmaz  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Ramazan karşılama etkinliğinde çocuklar sevindirildi Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Yetim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle Fatih'ten yola çıkan gönüllüler, Eyüpsultan'a geldi.

Ekiptekiler, burada Eyüpsultan Camisi önünde çocuklara içlerinde çeşitli hediyeler olan çantalar verdi.

Yetim Vakfı Kadın Kolları Eğitim Birimleri Sorumlusu Yağmur Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Amaçlarının çocuklara ramazan coşkusunu aşılamak ve çocukların unutulmayacak bir ramazan geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Dinçer, "Bunun için kız ve erkek çocuklarımız için hediyeler hazırladık. İstanbul'un farklı bölgelerinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. " dedi.

Dinçer, benzer etkinlikleri 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay ve Gaziantep'te de düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan ve 4 yaşındaki yeğeni için hediye aldığını aktaran Hülya Erdim, "Çantadan kalem, seccade, tesbih, şeker, boyama kitabı gibi hediyeler çıktı. Çok işine yarayacak." diye konuştu.

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