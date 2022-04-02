Mavi vatan nöbetinde ilk sahur heyecanı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk sahurunu yaptı.
Kocaeli
AA ekibi, TCG Salihreis'te görevli kahraman bahriyelilerin mavi vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi.
Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer askerler ise çorba, peynir, yumurta, zeytin, domates, helva ve sıcak sütten oluşan sahur masasını hazırladı.
Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte sahur yapan bahriyeliler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlendikten sonra vatan nöbetine devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.