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Yaşam, Ramazan 2022

Bosna Hersek'in ramazan geleneği 'kadınlar mukabelesi' devam ediyor

Bosna Hersek'te camilerde asırlardır yaşatılan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesine, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır verilen aranın ardından yeniden başlandı.

Yunus Okur   | 03.04.2022
Bosna Hersek'in ramazan geleneği 'kadınlar mukabelesi' devam ediyor

Breza

Başkent Saraybosna başta olmak üzere farklı şehirlerde öğle namazlarının ardından hatimler okuyan kadınlar, iki yıl boyunca süren Kovid-19 salgınında alınan kısıtlama tedbirleri yüzünden bu geleneklerine ramazan aylarında ara vermek zorunda kaldı.

Salgının seyrinin yavaşlaması ve tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ramazana coşkuyla giren Bosnalı kadınlar, bu yıl da mukabele için camilerde bir araya geldi.

Breza şehrindeki Merkez Camisi'nde öğle vaktinde buluşan kadınlar, cemaatle namazlarını eda ettikten sonra sırayla Kur'an-ı Kerim okuyor.

Ramazanın her günü vakit namazın ardından bir cüz okuyan kadınlar, bayram arifesinde de dua edip hatim indiriyor.

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