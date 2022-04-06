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Yaşam, Ramazan 2022

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

Antalya'da mukabele geleneği, 2 bini aşkın camide ramazan ayı boyunca sürdürülüyor.

Orhan Çiçek   | 06.04.2022
Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

İl genelindeki camilerin tamamında "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği yaşatılıyor.

Kentin en eski camilerinden Yivli Minare (Fetih Camisi), Murat Paşa, Tekeli Mehmet Paşa, Balibey, Müsellim, Kır ve İhsaniye'de öğle ve ikindi namazları öncesi veya sonrasında sürdürülen mukabeleye çok sayıda kişi katılıyor.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de ramazan mukabelelerinin genellikle ramazanın ilk günü başladığını ve arife gününe kadar devam ettiğini söyledi.

Ramazan boyunca il genelindeki camilerin tamamında mukabele yapıldığını belirten Arcaklıoğlu, "Camilerimizde vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Öğle ve ikindi vakitlerinde camilerde cemaatin katılımıyla mukabele okuyoruz. Bilmeyenler de Kur'an dinleyerek feyiz alıyor." diye konuştu.

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