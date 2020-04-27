Euro
7.55
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,721.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2020

'Vefalı eller' kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Osmanlı dönemindeki gibi kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahibi kişilere evlerinde kandille süslenmiş tepside sahur yemeği ikram etti.

Sagip Sezginer   | 27.04.2020
'Vefalı eller' kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

Erzurum


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gün içerisinde karşılayan, Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, gece saatlerinde de yaşlıların yardımına koşuyor.

Polis, jandarma ve çeşitli kamu kurumlarında çalışanlardan oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 155, 156, 112 numaralarını arayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gelen ihbarları kısa sürede değerlendirip vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Çalışmalarını gece de sürdüren ve özellikle ihtiyaç sahibi yaşlıları unutmayan görevliler, ramazan dolayısıyla yaşlılar için peynir, zeytin, bal, yağ, domates ve salata gibi yiyeceklerden oluşan sahur tepsisi hazırladı.

Görevliler, her birinde ayrı ayrı kandil olan sahur tepsilerini, kapı kapı dolaşıp evlerine kadar götürdükleri yaşlılara ikram etti.

Böylece, Osmanlı'dan gelen "kapı kapı dolaşarak sahur yemeği ikram etme" geleneğini yaşatan görevliler, hem geleneğin unutulmamasını sağladı hem de yaşlıların gönüllerini fethetti.

Sahur tepsilerini alan ihtiyaç sahibi yaşlılar da görevlilere teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti
Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişi öldü
31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Benzer haberler

'Vefalı eller' kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

'Vefalı eller' kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor

Motorize ramazan davulcularından manilerle sosyal mesafe mesajı

Uzmanlar: Kovid-19'u yenen kişiler kronik hastalıkları yoksa oruç tutabilir

Uzmanlar: Kovid-19'u yenen kişiler kronik hastalıkları yoksa oruç tutabilir
Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi

Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi
Emziren annelere 'oruç tutmadan önce doktorunuza danışın' uyarısı

Emziren annelere 'oruç tutmadan önce doktorunuza danışın' uyarısı