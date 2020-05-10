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Türkiye, Ramazan 2020

Dağlardan gelen lezzetler iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Ağrı'da vatandaşlar, doğada topladıkları kendiliğinden yetişen çaşır, mantar gibi bitkileri kullanarak yaptıkları yemeklerle iftar ve sahur sofralarını renklendiriyor.

Abdullah Söylemez   | 10.05.2020
Dağlardan gelen lezzetler iftar ve sahur sofralarını süslüyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez /AA

Ağrı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı köylerde, havaların ısınması, karların erimesiyle doğa canlanmaya ve bitkiler olgunlaşmaya başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da köylüler hep birlikte rengarenk çiçeklerle kaplı dağların yolunun tuttu. Ramazanın başlamasıyla oruçlu halde dağlarda kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar, yemeklerde kullanılan bitkileri toplamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Hem iftar sofralarını çeşitlendirmek hem de şifalı diye bilinen otları bulmak için doğada gezen vatandaşlar, bitkileri özenle toplayarak yanlarında getirdikleri çanta ya da çuvallara dolduruyor.

Topladıkları mantar, çaşır gibi bitkileri sırtlarında taşıyarak evlerine ulaştıran köylüler, bu bitkileri isteğe göre yağda pişirerek ya da suda haşlayıp yumurta ile birleştirerek iftar ve sahur sofralarını çeşitlendiriyor.

Satarak aile ekonomilerine katkıda da bulunuyorlar

Bitkileri aynı zamanda konserve haline getirerek şimdiden kış hazırlığı da yapan köylüler, ellerinde kalan fazla ürünü de çarşı ve pazarda satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Yöre halkından Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede helız olarak adlandırılan çaşır bitkisini toplamak için her yıl bahar aylarında dağlara çıktıklarını söyledi.

Çaşırı haşlayıp turşusunu yaptıklarını, kurutarak kışın da yöresel yemeklerde kullandıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Daha önce burada yol olmadığı için az kişi geliyordu, şimdi yol olduğu için arabası olan herkes gelip çaşır ve diğer bitkileri topluyor. Biz de bu otu toplamada biraz zorlanıyoruz. Çaşır vücuttaki iltihabın sökülmesine iyi geliyor. Çaşırı toplayıp geçimini sağlayanlar da var. Biz kurutup kışın yemeklerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda ıspanak gibi suda haşlarsınız daha sonra yağda kavurup içine yumurta kırdığınız zaman çok lezzetli oluyor. Yani bu bitkileri istediğiniz şekil pişirip tüketebilirsiniz, tam şifa deposudur."

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