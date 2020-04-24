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Türkiye, Ramazan 2020

Ankara Şehir Hastanesi çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı.

Özcan Yıldırım   | 24.04.2020
Ankara Şehir Hastanesi çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Ankara

Ankara Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı.

İftar için hastane yemekhanesine gelen sağlık çalışanları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Yemeklerini alan sağlıkçılar, yine sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalarda ikişerli oturdu ve birlikte iftar yaptı.

Ankara Şehir Hastanesi İdari Amiri Ferhat Şahin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin yemek alırken ve yerken sosyal mesafe kuralına uyabilmesi için yemekhaneyi düzenlediklerini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Şu anda hijyen ve sanitasyon kurallarımız en üst seviyede. Yemekhaneye gelemeyen yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanede görevli personelimize yemekleri kuryeler aracılığıyla gönderiliyor. Yemek çeşidimizi ramazan ayında beşe çıkarttık. Yemekhanemiz hem iftar hem de sahurda personelimize hizmet veriyor."

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