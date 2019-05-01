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Yaşam, Ramazan 2019

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camisi'nin ses ve ışık sistemi, ramazan öncesinde bakımdan geçirildi.

Hakan Mehmet Şahin   | 01.05.2019
Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camisi, ramazana hazırlanıyor.

Ramazan öncesinde minareleri mahyayla süslenecek caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

Ramazan dolayısıyla yoğunluğun beklendiği camide, müezzinler de son hazırlıklarını tamamladı.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nde ramazan ayı öncesinde çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Camideki elektronik aksamın dışında ışık sisteminin de elden geçirildiğini anlatan Okuş, "Her ramazan olduğu gibi Selimiye Camimizin iç ve dış temizlikleri yapıldı. Halılar yıkandı, tüm ışık ve ses sitemi elden geçirildi. Bahçe düzenlenmesi yapıldı." dedi.

Bu yıl Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'de Enderun usulü teravih namazları kılınacağını aktaran Okuş, ilahilerin okunacağı teravihte vatandaşların huzur içerisinde namazlarını kılacaklarını vurguladı.

"Ramazanda fakirleri, masumları, unutmamak akla gelir"

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temasının "Ramazan ve İnfak" olduğunu hatırlatan Okuş, "Ramazan ayı infak ayı, yardımlaşma ayı ve en başta Kur'an ayı. Bu ay verilecek fitreler, zekatlar, sadakalar Allah katında daha çok değer kazanacak. Bu manada yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde yapılmasını bekliyoruz. Ramazanda fakirleri, masumları, unutmama akla gelir. Tutulan oruçlar bize bu manada yaşayan insanları hatırlatma anlamında çok önemli." diye konuştu.

Ramazanda Edirne'ye binlerce ziyaretçi bekleniyor

Edirne, her ramazan ayında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kenti ziyaret eden binlerce yerli turist, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi ile tarihi mekanları ziyaretlerinin ardından, iftarını meşhur tava ciğeri ile yapıyor.

Ziyaretçiler, UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi ve turistik yerleri geziyor.

Ramazan ayında yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Selimiye Camisi'nde Kadir Gecesi günlük ziyaretçi sayısı en üst seviyelere ulaşıyor.

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