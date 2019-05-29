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Türkiye, Ramazan 2019

Saman işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

Hatay'da mevsimlik saman işçileri, 40 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen ekmek parası için ter döküyor.

Hüseyin Yıldız   | 29.05.2019
Saman işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen sezonluk saman işçileri, ramazan ayında yakıcı güneşin altında ekmek parası için mücadele ediyor.

Saman preslemek için çevre il ve ilçelerden çalışmak için gelen mevsimlik işçiler, gün boyu yoğun emek sarf ediyor.

Saman sezonunun bu yıl ramazan ayına denk gelmesiyle şartları daha da zorlaşan işçiler sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu güneş altında samanları harallara doldurup kamyonlara yüklüyor.

Sıcak havaya rağmen işlerini aksatmadan yapan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu işçiler günlük 100-150 liraya ekmek mücadelesi veriyor.

İşçilerden Zeki Korkut, çiftçilerin talepleri doğrultusunda saman çuvalladıklarını söyledi.

Sezonun ramazan ayında başlamasının kendilerini de zorladığını anlatan Korkut, "Saman tarlada uzun süre kalmasın diye ramazan arası veremedik. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta çiftçilerimizin emekleri boşa gitmesin diye çalışıyoruz. Zor tabii ki ama işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma şartlarının hava sıcaklığı ve ramazan nedeniyle zor olduğunu belirten işçilerden Gökhan Börklü de ramazan dolayısıyla gece saat 4-5 gibi tarlaya gelerek samanları çuvallamaya başladıklarını, öğle saatlerinde ara verip daha sonra devam ettiklerini belirtti.

Börklü, evlerine ekmek götürmek için çalışmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

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