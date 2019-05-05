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Yaşam, Ramazan 2019

Güneydoğu'nun ramazan içeceği 'meyan şerbeti'

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen ve şerbet yapımında kullanılan meyan bitkisi, ramazan öncesi rağbet görüyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 05.05.2019
Güneydoğu'nun ramazan içeceği 'meyan şerbeti'

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğiyle bilinen "meyan şerbeti"nin yapıldığı meyan kökünün satışında, ramazan öncesinde artış yaşanıyor.

Gaziantep kent merkezideki tarihi Tütüncü ve Kürkçü hanlarında kilosu 15 liradan satışa sunulan meyan köklerini alan vatandaşlar, bunları evlerinde meyan şerbeti haline getiriyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen meyan bitkisi, dev kazanlarda kaynatılıp, varillerde bol buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbet, soğuk tüketilmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini görüyor.

Meyan şerbeti, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle ramazanlarda hemen her köşe başında satılıyor.

Bölgede, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Tarihi Kürkçü Hanı'nda 55 yıldır meyan satan Mahmut Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkinin birçok faydası olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gaziantep'te ramazanda iftar sofralarında mutlaka meyan şerbetinin bulunduğunu dile getiren Özkaya, bu doğal içeceğin aşırı tüketilmediği takdirde hiçbir yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

Bölgede yüzyıllardır meyan şerbeti tüketildiğini ifade eden Özkaya, "Fırat Nehri'nin su yataklarından toplanır, kök olarak sökülür, değirmenlerde öğütülür ve içecek haline getirilir. Ramazan dolayısıyla meyan bitkisi satışları yüzde 100 arttı." dedi.

"Çok faydasını gördüm"

Vatandaşlardan 75 yaşındaki Muhsin Kabauşağı da meyan şerbetini çok sevdiğini ve çok faydasını gördüğünü dile getirdi.

Ramazan ayına girmeden meyan bitkisini satın aldığını belirten Kabauşağı, "Bu içecek bize atalarımızdan kaldı. 65 yıldır tüketiyorum. Meyan kökü satın aldım evimizde şerbet hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram Aktaş ise meyan şerbetinin yaz aylarında vazgeçilmez bir içecek olduğunu anlatarak, "Uzmanların da önerisiyle ramazan ayında her zaman meyan şerbeti tüketiriz." diye konuştu.

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