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Türkiye, Ramazan 2019

Eyüp Sultan Camisi gül suyuyla temizlendi

Eyüp Sultan Camisi ve çevresi, ramazan hazırlıkları dolayısıyla gül suyuyla temizlendi.

İbrahim Halil Aktürk   | 03.05.2019
Eyüp Sultan Camisi gül suyuyla temizlendi

İstanbul

Eyüp Sultan Camisi ve çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camisi'nde ramazan hazırlıkları kapsamında temizlik yaptı.

Ekiplerin cami ve çevresinde gül suyuyla yaptığı temizliği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de izledi.

Gazetecilere açıklama yapan Köken, vatandaşların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için böyle bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Eyüp Sultan Camisi'ni ziyarete gelen vatandaşlar da temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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