Eyüp Sultan Camisi gül suyuyla temizlendi
Eyüp Sultan Camisi ve çevresi, ramazan hazırlıkları dolayısıyla gül suyuyla temizlendi.
İstanbul
Eyüp Sultan Camisi ve çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.
Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camisi'nde ramazan hazırlıkları kapsamında temizlik yaptı.
Ekiplerin cami ve çevresinde gül suyuyla yaptığı temizliği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de izledi.
Gazetecilere açıklama yapan Köken, vatandaşların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için böyle bir çalışma yapıldığını ifade etti.
Eyüp Sultan Camisi'ni ziyarete gelen vatandaşlar da temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.