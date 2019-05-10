'YSK'nin kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'
AK Parti Sözcüsü Çelik, "YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir." ifadesinde bulundu.
Demokrasinin en büyük zenginlik olduğunu vurgulayan Çelik, "Türk demokrasisi gururlu ve onurlu bir demokrasidir, bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Bedeli ödenmiş bu demokrasiyi ülkemizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz." dedi.
Çelik, "Yaptığımız işten eminiz. YSK kararını verdi, vatandaşa gideceğiz. Milletimiz kararını verecek biz de bütün yöneticiler, siyasetçiler olarak 'başımızın üzerinde yeri var' diye selamlayacağız. 23 Haziran'da berrak bir seçim sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.
Konuşmasında S-400 alımına ilişkin değerlendirmede de bulunan Çelik, "S-400 alımı ile ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz." dedi.
İran'a yönelik ambargoya ilişkin Çelik, "Bu hiçbir şekilde bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz, bu tip ambargoların, yaptırımların halkları cezalandırmak olduğunu, herhangi bir şekilde buralarda yazılan hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını her seferinde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.