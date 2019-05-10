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Politika

Yıldırım, eski başbakanlardan Yılmaz'ı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti.

Berk Özkan   | 10.05.2019
Yıldırım, eski başbakanlardan Yılmaz'ı ziyaret etti

İstanbul

Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti. 

Mesut Yılmaz'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Binali Yıldırım, daha sonra Kavacık'taki çalışma ofisine geçti.

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