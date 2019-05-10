Yıldırım, eski başbakanlardan Yılmaz'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul
Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti.
Mesut Yılmaz'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Binali Yıldırım, daha sonra Kavacık'taki çalışma ofisine geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.