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Politika

YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini söyledi.

Kemal Karadağ,Aylin Sırıklı   | 26.04.2019
YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak AA/Raşit Aydoğan

Ankara

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini bildirdi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün AK Parti olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK'ye yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi.

YSK'ye, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını söyleyen Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu bildirdi.

Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi.

Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak." dedi.

Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını kaydetti.

41 bin 132 seçmen araştırılıyordu

YSK, daha önce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vererek ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre vermişti.

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