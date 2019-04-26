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Politika

CHP PM toplanıyor

CHP Parti Meclisi, pazar günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplanacak.

Barış Gündoğan   | 26.04.2019
CHP PM toplanıyor

Ankara

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), 28 Nisan Pazar günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemiyle toplanacak.

CHP'de yerel seçim değerlendirme toplantıları sürüyor.

Bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun pazar günü de PM'yi toplantıya çağırdığı bildirildi.

Pazar saat 14.00'te toplanacak PM'de yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

CHP'de gelecek hafta da belediye başkanları toplantısı yapılacak.


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