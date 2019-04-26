CHP PM toplanıyor
CHP Parti Meclisi, pazar günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplanacak.
Ankara
ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), 28 Nisan Pazar günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemiyle toplanacak.
CHP'de yerel seçim değerlendirme toplantıları sürüyor.
Bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun pazar günü de PM'yi toplantıya çağırdığı bildirildi.
Pazar saat 14.00'te toplanacak PM'de yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
CHP'de gelecek hafta da belediye başkanları toplantısı yapılacak.
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