Yenimahalle için 220 proje

Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, "Şubat ayının ilk haftası yapılması arzu edilen ve ses getireceğini düşündüğümüz tanıtımda 220 proje ile hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız." dedi.

ANKARA- Ömer Olcay

Hamamönü'ndeki çalışma ofisinde AA muhabirine 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını anlatan Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, 15 yıl boyunca Ankara'nın merkezinde tarihi öneme sahip Altındağ ilçesinde belediye başkanı olarak görev yaptığını, bu süre içinde 50 bin civarında gecekonduyu ıslah edip yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyledi.

Göreve başladığında yüzde 90'ını gecekonduların oluşturduğu bir ilçeyi teslim aldığını belirten Tiryaki, "Altındağ'da boş arazilere ve tarlalara kentsel dönüşüm yapmadık. Biz tamamen çöküntü alanları ayağa kaldırdık. Gecekondu sahiplerinden bizimle mahkemelik olan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Kavgasız gürültüsüz, anlaşarak yaptık." diye konuştu.

"Başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Altınköy Açık Hava Müzesi ve Hamamönü restorasyon alanı gibi projelerle Türkiye'de ilklere imza attıklarını ifade eden Tiryaki, Yenimahalle'nin çehresini değiştirmek için aynı kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Yenimahalle'ye yönelik Türkiye'de ses getirecek büyük projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Tiryaki, şunları kaydetti:

"Altındağ'da, Türkiye'nin takip ettiği çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Onun için de hep çok büyük destekle seçildik. Partimiz tarafından Altındağ'a göre biraz daha büyük bir ilçe olan Yenimahalle'de görev verildi. Açıkçası ismimizi duyana kadar Yenimahalle için hesabı kitabı olan insanlar değildik. 15 yıl önceki heyecan ve disiplinle Yenimahalle'deki insanlara derdimizi anlatıyoruz. Bizi tanıyan herkesin bize oyunu vereceğini ümit ediyorum. Çünkü Altındağ ile ilgili 15 yıllık bir geçmişimiz ve 'Veysel Tiryaki' imajımız var. Başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Yenimahalle'ye 220 proje

Yenimahalle ilçesine yönelik 220 proje hazırladıklarını açıklayan Tiryaki, şubat ayının ilk haftasında bunların tanıtımını yapacaklarını belirtti.

Tiryaki, "Biz 15 yıl boyunca insanlara hayal satmadık. Elbette hayal kuruyoruz ama bunlar gerçekleşebilecek işler ve Altındağ bunun örneğidir. Yenimahalle için büyük projelerimiz var. Şubat ayının ilk haftası yapılması arzu edilen ve ses getireceğini düşündüğümüz tanıtımda 220 proje ile hemşerilerimizin karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Yenimahalle Toplum Merkezi" projesi

Seçim kampanyasını hayal satarak değil, gerçekleştirilmesi mümkün olan projelerle yürüttüklerini aktaran Tiryaki, insan odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini vurguladı.

Yenimahalle'de belediye başkanı seçilmesi halinde "Yenimahalle Toplum Merkezi" projesiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğini dile getiren Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşamevi, kadın sığınmaevi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı grupları da içerisinde barındıracak 'Yenimahalle Toplum Merkezi' ilk etapta hayata geçireceğimiz çalışmalardan sadece bir tanesi. 30 yıllık kamu yöneticiliği ve 15 yıllık belediye deneyimim var. Borçsuz, kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen, parasının çok önemli bir kısmını halka yatırıma harcayan bir belediye oluşturduk. Onun için en büyük referansımız Altındağ'dır."

"Yenimahalle'de bize güvenen hiçbir ferdi mahcup etmeyeceğiz"

Altındağ'da olduğu gibi Yenimahalle'de de herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Tiryaki, vatandaşların "bu benim belediyemdir" diyebileceği bir yönetim anlayışı benimseyeceğini söyledi.

Yenimahalle'de gerçekleştireceği projelerle kendisine güvenenleri yanıltmayacağını ifade eden Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti:

"Yenimahalle'de bize güvenen hiçbir ferdi mahcup etmeyeceğimizden emin olabilirler. Bunun en büyük delili 15 yıllık Altındağ Belediyesi yönetimidir. Herkesin belediye başkanı olacağım. O nedenle Yenimahalle için hayırlısı neyse Mevla'dan onu niyaz ediyoruz. Kim daha iyi hizmet edecekse başarılı olsun."