Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." dedi.

ANTALYA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'nda kentte şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından yaşanan doğal afet sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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"Bu felaketlerde malları zarar gören vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi de özellikle iletiyorum." diyen Erdoğan, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Enerji bakanlıklarının büyükşehir belediyesi ve diğer kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini hatırlattı.

"Yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin ediliyor"

Antalya'nın geçmişte nice afetleri, badireleri göğüslemiş, her seferinde yaralarını sarıp hedeflerine doğru yürümeye devam etmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, son günlerde yaşanan afetlerin ardından Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili olarak bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre, yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan, sert rüzgarlar, dev dalgalar gibi insan iradesini ve tedbirini aşan afetler, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil belki ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak elimizdedir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza etsin, beterinden saklasın diye dua ediyoruz. Gerek bu afette ortaya çıkan zararları telafi etmek gerekse bundan sonra başımıza gelebilecek benzer hadiselerde yıkımların önüne geçmek için gereken çalışmaları yürütüyoruz."

"Antalya'nın tercihi AK Parti"

"Antalya, tercihini AK Parti Belediyeciliğinden, AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir." ifadesini kullanan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Antalya'nın tüm ilçeleri ve mahallelerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum. Kurulduğu günden beri AK Parti Antalya Teşkilatımızda görev yapmış partimize, şehrimize, ülkemize ve demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu davaya gönül vermiş olup da vefat etmiş kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki seçimde büyükşehir ve ilçelerde AK Parti'yi temsil edecek belediye başkan adaylarına da muvaffakiyetler temenni etti.

Salondakilere, "Cumhur İttifakı olarak inşallah bu seçimlerde zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi:

"Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine sahip çıkacak ve inşallah bayrağı en yükseğe tırmandıracağız. Antalya, sadece ülkemizin kadim bir şehri değil, aynı zamanda gerçek bir dünya şehridir. Bunun en büyük ispatı, geçtiğimiz yıl bu şehri ziyaret eden turist sayısı ne oldu biliyor musunuz? 12,5 milyon. Dünyanın dört bir yanından misafir ettiği insanlarla turizimde marka olan Antalya, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği tarım ürünleriyle bu alanda da büyük bir markadır. Türkiye'nin yüz akı Antalya, bizim de gururumuzdur."

"Bu ülkenin istiklaline saldıran kim varsa hepsinin karşına dikildik"

"Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. " diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik."

"Mücadelemiz tarihi bir öneme sahip"

Türkiye'nin son yıllarda verdiği mücadelenin tarihi bir nitelikte olduğunu belirten Erdoğan, şunlar aktardı:

"Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı."

Antalya merkez ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı

Menderes Türel'i daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

AK Parti Antalya'da Aksu, Kepez, Elmalı, Demre, Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinin yanı sıra büyükşehir belediyesi için mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Alanya, Kemer, Korkuteli ve Finike'de MHP'nin adayını destekleyecek. Alanya'da Adem Murat Yücel, Kemer'de Yusuf Üras, Korkuteli'nde Ömer Niyazi İşlek, Finike'de ise Nail Dülgeroğlu Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin Antalya'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Akseki'de İbrahim Özkan, Aksu'da Halil Şahin, Demre'de Süleyman Topçu, Döşemealtı'nda Emre Efecan, Elmalı'da Ümit Öztekin, Gazipaşa'da Adil Çelik, Gündoğmuş'ta Mehmet Özeren, İbradı'da Hatice Sekmen, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Kepez'de Hakan Tütüncü, Konyaaltı'nda Gaye Doğanoğlu, Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya, Manavgat'ta Hasan Öz, Muratpaşa'da Gökcen Özdoğan Enç, Serik'te Enver Aputkan."

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz