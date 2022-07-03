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Politika

Yeniden belde olan Dodurga'da yapılan seçimde oy verme işlemi sona erdi

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için yapılan seçimde oy verme işlemi tamamlandı.

Muhammed Kaygın, Mehmet Demirci   | 03.07.2022
Yeniden belde olan Dodurga'da yapılan seçimde oy verme işlemi sona erdi

Çankırı

1411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oylarını kullandı.

Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu adaylığını koymuştu.

Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarıştı.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

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