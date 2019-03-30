Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da halka hitap ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, konuşuyor
logo
Politika

Yavaş'tan başkent sokaklarında seçim turu

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partisinin seçim otobüsüyle Ankara turu attı.

Ömer Olcay   | 30.03.2019
Yavaş'tan başkent sokaklarında seçim turu

Ankara

Mansur Yavaş, seçim gezileri kapsamında Etimesgut, Sincan, Çankaya, Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinin ana arterlerinde dolaşarak vatandaşları selamladı. 

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Mansur Yavaş, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için destek istedi.

Yavaş'a, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ile Millet İttifakı'nın belediye başkan adayları da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var'

'82 milyonu kucaklama konusunda ortak paydamız var'

'Bu ülkede barış içinde yaşayacağız'

Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sorun var, işsizlik var

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sorun var, işsizlik var

'Biz istiyoruz ki memleketimizde huzur olsun'

'Biz istiyoruz ki memleketimizde huzur olsun'
'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa oy atmayın'

'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa oy atmayın'