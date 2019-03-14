Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.47
BIST 100
102,243.10
Altın
1,294.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da
logo
Politika

'Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek. Bu noktada kendisini demokrasinin beşiği sanan ülkelerden çok daha ilerideyiz" dedi.

Cemal Aşan   | 14.03.2019
'Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek'

Van

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek. Bu noktada kendisini demokrasinin beşiği sanan ülkelerden çok daha ilerideyiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de binlerce gencin ilk kez oy kullanacağını anımsatarak, bunun önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Sandıkta iradeyi tecelli ettirmenin önemli bir şey olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Ülkemizde sandığa gitme oranı çok yüksek. Bu noktada kendisini demokrasinin beşiği sanan ülkelerden çok daha ilerideyiz. Zaten Van bir medeniyet kenti. Her çeşit insanın, farklı düşüncenin birbiriyle dostça binlerce yıldır yaşadığı bir medeniyet. 31 Mart'ta Van, demokrasi dersinin en güzelini verecek. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Gençlere güvendiklerini, samimiyetlerine inandıklarını, onlarla gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, gençlerle çok daha aydınlık yarınlara ulaşacaklarına inancının tam olduğunu, tüm yatırım ve çalışmalarını da bu yönde yaptıklarını vurguladı.

Konuşmasının ardından katılımcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, talep üzerine etkinliğe katılan gençleri Ankara ve Çanakkale gezilerine gönderme sözü verdi.

AK Parti Van eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da Kürtçe ve Türkçe şarkılar söylediği etkinlikte, Bakan Kasapoğlu ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, gençlerin sorularını yanıtladı.

İpekyolu ilçesinde Arvas ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Hafıziye Mahallesi'nde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı.

Seçim irtibat bürolarının önemli olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Van'ın geleceğini hep birlikte dayanışma içinde farklı boyutlara taşıyacağız. Van'ın gençlikle, eğitimle, istihdamla ilgili yatırımlarını daha yukarılara taşıyacağız. Bu nedenle seçim sürecini iyi yönetmemiz lazım. 31 Mart'ta halkımızın Van'daki istismara 'dur' demesini bekliyoruz. Yeni sürecin, Van'ın kadınlarına, gençlerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir

Benzer haberler

'Seçim günü 1 milyon AK Parti'li sahada olacak'

'Seçim günü 1 milyon AK Parti'li sahada olacak'

'20 bin insanımız iş sahibi olacak'

Buzlar çözülünce balık avlamaya başladılar

'Seçimden sonra hayvanınız da etiniz de para edecek'

'Seçimden sonra hayvanınız da etiniz de para edecek'
'AP'nin Türkiye kararı bizim açımızdan değersiz bir karar'

'AP'nin Türkiye kararı bizim açımızdan değersiz bir karar'
'Türkiye kendi savunma sistemlerini kuracaktır'

'Türkiye kendi savunma sistemlerini kuracaktır'