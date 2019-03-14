Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun ittifakı oluşturdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.
Yenimahallelileri selamlayan Erdoğan, bugün Yenimahalle'nin misafiri olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
AK Parti iktidarı olarak yola çıkarken "Eğitim, sağlık, adalet, emniyetle Türkiye'yi yükselteceğiz, ulaşım, enerji, tarım, bunlarla beraber Türkiye'yi yükselteceğiz." dediklerini belirten Erdoğan, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade etti.
Allah'ın izniyle 17 yıldır olduğu gibi yine millete mahcup olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Verdiğiniz desteği 31 Mart seçimlerinde daha artırarak devam ettirmenizi bekliyorum. 31 Mart'ta Yenimahalle'yi ilçemize tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet edecek kadrolarla yeniden tanıştırmamız lazım. 31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine artık bir son vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta ilçemizi gönül belediyeciliğine kavuşturmamız lazım. 31 Mart'ta Yenimahalle'yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım." dedi.
Bunun için Yenimahalle'de geçmişi başarılarla dolu liyakatli, tecrübeli, gayretli, samimiyetle çalışacak bir ismi aday gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:
"Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. 3 dönem Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Ne demek 3 dönem? 15 yıl. Şunu unutmayın, eser müessiriyle değerlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Şimdi Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter, Altındağlılar da yeter. Biz 3 dönem kuralı sebebiyle 4. dönem Veysel kardeşimizi orada aday yapmadık. Dedik ki, 'Şimdi artık hizmetin ihtiyacı olduğu önemli ilçelerden bir tanesi olarak bizim bir yer değişikliğine gitmemiz lazım.' Onun için de en uygun yer neresi' dedik, Yenimahalle. Bu dönem Yenimahalle'ye Veysel Tiryaki kardeşimizi aday yaptık. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Öyle yürüyemeyen, ayakta duramayanlarla bu iş olmaz. Dinamik, çalışacak, işini bilen, bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var."
"Bu birikimi, bu vizyonu Yenimahalle'ye de taşıyacağız"
Tiryaki'nin son 15 sene Altındağ için gecesini gündüzüne kattığını, şehrin en mazlum ilçesini en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdiğini anlatan Erdoğan, Tiryaki'nin Ankara Büyükşehir Belediyesiyle el ele vererek Hamamönü, Hacıbayram, İtfaiye Meydanı, Ulucanlar ve Kale'yi şehrin cazibe merkezi yaptığını söyledi.
Erdoğan, "Tüm Ankaralıların gururla misafirlerini götürdüğü tarih, kültür ve turizm yerlerinde Veysel Bey'in imzası var. İnşallah sizlerin de desteğiyle 31 Mart'tan itibaren bu birikimi, bu vizyonu Yenimahalle'ye de taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili de konuşan Erdoğan, Özhaseki'nin belediyecilikte sembol bir isim olduğuna dikkati çekti.
'Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı." dedi.
"Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.