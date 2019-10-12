'Türkiye sınırlarını koruyacak'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Türkiye tabii ki sınırlarını koruyacak, terörle mücadele edecek" dedi.
Malatya
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Malatya'da, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas ve Tunceli İl teşkilatlarının da katılımıyla bir otelde düzenlediği bölge toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi.
CHP'nin ülkenin kurucu iradesi olduğunu ifade eden Salıcı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni terörden arınmış, huzur içerisinde, kendi toplumsal barışını sağlamış şekilde yaşaması için gereken her türlü çabayı göstermiş bir siyasi partiyiz." dedi.
"CHP'nin Suriye politikası gayet açık ve ortada"
TBMM'de tezkerenin yenilendiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Salıcı, "Bu harekatta hayatını kaybeden, şehit olan askerlerimiz ve sivillerimiz var. Hayatını kaybeden askerlere ve sivillere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Salıcı, partisinin Suriye politikalarına da değinerek, şöyle devam etti:
"Türkiye tabii ki sınırlarını koruyacak, terörle mücadele edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluk, iyi komşuluk ilişkileri içinde olması gerek. CHP'nin Suriye politikası gayet açık ve ortada. Suriye'de bir yönetim var, BM'nin tanımış olduğu bir yönetim var. Suriye'nin içinde farklı fikirde olan kesimler var. Öncelikle Suriye'nin içerisinde kendi demokratik mekanizmasının oluşmasını, demokratik bir rejim oluşmasını ve Türkiye'nin o demokratik rejimle diyalog kurmasını istiyoruz. Söz konusu Suriye'nin toprak bütünlüğü ise toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'de o toprak bütünlüğünün üzerinde bulunan yönetimle görüşülmesi ve diyalog kurulması kanaatindeyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.