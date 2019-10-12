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Politika

Bahçeli mesaisine pazartesi başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal   | 12.10.2019
Bahçeli mesaisine pazartesi başlayacak

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

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