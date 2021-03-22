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Politika

Türkiye Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Behlül Çetinkaya   | 22.03.2021
Türkiye Nijer'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarışiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021'de düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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