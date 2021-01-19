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Politika

Türkiye, Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Zuhal Demirci   | 19.01.2021
Türkiye, Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde dün düzenlenen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijer Savunma Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın, Diffa bölgesinde daha önce tuzaklanmış patlayıcıyı, askeri bir aracın geçişi sırasında infilak ettirdiğini duyurmuştu.

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