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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Zuhal Demirci   | 19.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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