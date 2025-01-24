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Politika

Türkiye, Kolombiya'da artan şiddet olaylarından endişeli

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da devam eden şiddet olaylarını endişeyle takip ettiklerini ve sivil halka yönelik saldırıları kınadığını bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Türkiye, Kolombiya'da artan şiddet olaylarından endişeli

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da artan şiddet olayları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin çeşitli kesimlerine yayılan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyoruz. Sivil halka yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kolombiya’daki tam barış sürecine bugüne kadar Amerikan Devletleri Teşkilatı (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla verdiği desteğin devam ettirileceği yinelendi.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalarda 80 kişinin ölmesinin ardından hükümet tarafından "İç Kargaşa Hali" ilan edilmişti.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesindeki Catatumbo bölgesi, hem Kolombiya hem de Venezuela sınırında yer aldığı için silahlı grupların çatışmalarına sahne oluyor ve her iki ülkeyi de doğrudan etkiliyor.

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