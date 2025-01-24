Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Merar ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Halife Şahin El-Merar'ı kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Ankara'da BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Merar ile bir araya geldiği duyuruldu.
- Fidan: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz
Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.