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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Merar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Halife Şahin El-Merar'ı kabul etti.

Muhammet Tarhan  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Merar ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Ankara'da BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Merar ile bir araya geldiği duyuruldu.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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