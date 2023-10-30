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Politika

TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

Ertuğrul Subaşı  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM

HEDEP'li 3, İYİ Parti'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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