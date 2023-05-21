Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,811.70
BTC/USDT
26,920.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni

Mecliste yeni yasama dönemi takvimi, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek.

Sinan Uslu  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti
Su seviyesinin yükseldiği Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni

TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni

Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başlayacak

Seçmen bilgi kağıtları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden dağıtılacak

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme sürelerine ilişkin talepler göz önüne alınarak değişiklikler yapılmıştır

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme sürelerine ilişkin talepler göz önüne alınarak değişiklikler yapılmıştır
AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle YSK'ye başvurdu

AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle YSK'ye başvurdu
YSK Başkanı Yener: Sayın Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir

YSK Başkanı Yener: Sayın Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet