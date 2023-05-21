AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetledi
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.