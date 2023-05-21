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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetledi

Ahmet Sertan Usul  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetledi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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