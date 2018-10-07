ANTALYA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo otelinde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılan Volodin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Yıldırım, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo otelinde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da yer aldığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Yıldırım'ın Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile yapacağı görüşme ise iptal oldu.

Yıldırım, Antalya'da esnaf ziyaretinde bulundu

Avrasya Meclis Başkanları toplantısına katılmak için Antalya'ya gelen Yıldırım, kentte Atatürk Caddesi, Kale Kapısı ve Kazım Özalp caddelerindeki esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kendisine verilen ikramların tadına baktı, nar sıktı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, turistlerle de selamlaştı.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun