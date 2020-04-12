TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu kutladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyan dünyasının ve Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Bu özel günlerin ülkemizde birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.