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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu kutladı.

Aynur Ekiz   | 12.04.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyan dünyasının ve Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Bu özel günlerin ülkemizde birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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