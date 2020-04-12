İçişleri Bakanı Soylu istifa etti

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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum

İçişleri Bakanı Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum." açıklamasında bulundu.

Barış Kılıç   | 12.04.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Soylu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

''Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun."

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