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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret

TBMM Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.

Ali Kemal Akan   | 18.11.2019
TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

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