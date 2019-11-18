TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret
TBMM Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Millî Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. @tcsavunma pic.twitter.com/yjswRVgYyv— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 18, 2019