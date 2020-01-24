Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da deprem
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Sinan Uslu   | 24.01.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var

Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var

Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajları

Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi
AFAD: Elazığ ve Malatya'da ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti

AFAD: Elazığ ve Malatya'da ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı

Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için Yurtbaşı'ndaki hipodromu açtı