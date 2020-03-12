TBMM Başkanı Şentop'dan '12 Mart Muhtırası' mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de meşru siyasete yönelik her darbenin, milletin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgahı olduğunu belirtti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası'nın 49'uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Türkiye’de meşru siyasete yönelik her darbe, milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgahıdır. 12 Mart Muhtırası’nın yıl dönümünde, demokrasiye düşman bu zihniyetin, tarih önünde daima mahkum olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 12, 2020
Mustafa Şentop, mesajında, "Türkiye’de meşru siyasete yönelik her darbe, milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgahıdır. 12 Mart Muhtırası’nın yıl dönümünde, demokrasiye düşman bu zihniyetin, tarih önünde daima mahkum olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.