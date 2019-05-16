TBMM Başkanı Şentop: Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum
TBMM Başkanı Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum." dedi.
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