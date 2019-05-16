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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum

TBMM Başkanı Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum." dedi.

Ali Kemal Akan   | 16.05.2019
TBMM Başkanı Şentop: Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum." dedi.

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