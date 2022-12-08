TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da temaslarını sürdürdü
Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz
Belgrad
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredildiği 60'ıncı Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'a gelen Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Vucic'e ileten Şentop, Vucic'i yeni meclis ve hükümetin kurulmasından dolayı tebrik etti.
Sırbistan ile hem hükümetler hem de parlamentolar düzeyindeki ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak süreceğine olan inancını dile getiren Şentop, iki ülke ilişkilerindeki gelişmeyle birlikte karşılıklı diplomasi trafiğinde de ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Eylül'de gerçekleştirdiği ziyarette 7 ayrı anlaşmanın imzalandığını anımsatan Şentop, bunlar arasında yer alan kimlikle seyahat anlaşmasının iki ülke kamuoyunda büyük ses getirdiğini söyledi. Şentop, "Anlaşmanın ülkemizdeki iç onay sürecini tamamladık. Sırbistan'da da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek." dedi.
İkili siyasi ilişkilerin gelişmesiyle birlikte ekonomik ve ticari iş birliğinin de geliştiğini anlatan Şentop, Türk yatırımcılara desteğinden dolayı Vucic'e teşekkür etti.
Şentop, "Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesiyle ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonunda 2,5 milyar dolar olması bekleniyor. Orta vadeli hedefimiz olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüştü
Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile de bir araya geldi
Başbakanlık'taki görüşmede, görevine yeniden seçilmesinden dolayı Brnabiç'i tebrik eden Şentop, olumlu ivme yakalayan ikili ilişkilerin yeni hükümetle daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
Şentop, hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda Türkiye ile Sırbistan arasındaki dayanışmanın artmasından duyulan memnuniyeti ifade ederek, "Ancak her zaman daha iyisi için çabalamaya ve bu ilişkileri geliştirerek daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Ekonomik ilişkilerde de umut verici bir tablo görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Mustafa Şentop, Türk firmalarını Sırbistan'a yatırım yapmaya teşvik ettiklerini kaydetti. Şentop, Sırbistan'da son 10 yılda Türk yatırımlarının 1 milyondan 400 milyon dolara ulaştığını ve ikili ticaret hacminin de 2 milyar dolara çıktığını vurguladı.
Meclis Başkanı Şentop, Ekim ayı sonu itibarıyla Sırbistan'dan 320 bin turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve aynı dönemde 100 binden fazla Türk vatandaşının da Sırbistan'ı ziyaret ederek tarihi bir rekor kırıldığının altını çizerek, "Kimlikle seyahat anlaşması ve uçuşların artmasının bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Şentop, Sırbistan'a terörizmle mücadelede gösterdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Özellikle FETÖ konusundaki desteğin Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Şentop, aynı şekilde PKK'lı teröristlerin iade talepleri konusundaki işbirliğinin de önemine işaret etti.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye'nin girişimlerinin önemine işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği çabaya özel vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Şentop da, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde baştan beri bu ateşin sönmesi için gayret gösteriyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle Türkiye'nin barış için çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Orliç ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Meclis Başkanı Şentop ve Orliç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Şentop, KEİPA Dönem Başkanı olarak 60. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Orliç'e teşekkür etti, ağustos ayında devraldığı Meclis Başkanlığı görevi için de tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
Sırbistan Ulusal Meclisi ile TBMM arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da geliştirmek için yakın bir şekilde çalışabileceklerine inandığını belirten Şentop, Vladimir Orliç'i Türkiye'ye davet etti. Şentop, sadece Meclis Başkanları düzeyinde değil, ihtisas komisyonları, dostluk grupları ve ortak üyesi bulunulan parlamenter asambleler nezdindeki heyetler arasında da yakın işbirliğini ileri taşıma temennisini ifade etti.
Mustafa Şentop, bu çerçevede, yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesinin Genel Kurul toplantısında asamble sekretaryasının kalıcı olarak İstanbul'a alınması konusundaki önerisini dile getirerek destek istedi.
İkili ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü gelişmeleri beraberinde getirmesinden duyulan memnuniyeti aktaran Şentop, "Eylül ayında imzaladığımız ve yürürlüğe girmesi için Sırbistan'daki iç onay sürecinin tamamlanmasını beklediğimiz Kimlikle Seyahat Anlaşması'nın bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz." dedi.
İkili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar'daki huzurun önemine işaret eden TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Biz, Avrupa'nın güvenlik ve istikrarının temelinde Balkanlar'da güven, istikrar ve barış olduğu kanaatindeyiz. Balkanlar'daki barış, istikrar ve güvenin temelinde de Türkiye ve Sırbistan vardır. Bu sebeple iki parlamento olarak hem ilişkilerimizi geliştireceğiz hem de bölgemizin barışına ve istikrarına katkıda bulunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı başkanla karşılıklı olarak ifade ettik."
Orliç: "İki liderin arzusunu gerçekleştirmemiz lazım"
Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ise Şentop ile parlamentolar arası ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini görüştüklerini söyledi.
"Türkiye ile bütün ilişkilerimiz en üst seviyede. Her şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasındaki dostane ilişkiye bağlı." diyen Orliç, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemine değindi.
Bu tür ziyaretlerin, iki ülke arasındaki proje ve ilişkilerin sonuçlarını gösterdiğini ifade eden Şentop, Türkiye'den Sırbistan'a büyük bir yatırım olduğunu, Türk şirketlerinin yatırımları sayesinde 10 binlerce insana istihdam sağlandığını vurguladı.
Vladimir Orliç de "Bir önceki seneye göre ticaret hacmimizin yüzde 40 üzerine çıktık. Beklentimiz 2,5 milyar dolardır. İki liderin arzusunu, yani bunun iki katı olan 5 milyar dolara yakın bir ticaret hacmini gerçekleştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
"Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz"
Türkiye ile dış ticaret hacminin önümüzdeki yıl 2,5 milyon avroyu geçeceğini vurgulayan Orliç, Sırbistan için özellikle altyapı projelerinin önemli olduğunu ve en son Ekim'de yenilenen Novi Pazar-Tutin yolunun açılışının yapıldığını söyledi.
Orliç, Türkiye'nin desteğiyle ülkede son derece anlamlı projelerin yürütüldüğünü belirterek, en önemlilerinden birisinin Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi olduğunu aktardı.
Son olarak, Orliç, Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.