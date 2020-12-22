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Politika

TBMM Başkanı Şentop Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sinan Uslu   | 22.12.2020
TBMM Başkanı Şentop Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için Peygamberin aguşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır."


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