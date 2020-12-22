AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür
AK Parti Sözcüsü Çelik, radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yerin net bir şekilde çöküş olduğunu belirtti.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.
Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.
Cezaevinde çıplak arama iddiaları ile ilgili de Çelik, "Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." ifadesini kullandı.
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