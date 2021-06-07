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Politika

TBMM Başkanı Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı

TBMM Başkanı Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u vefatının 9. yılında andı.

Adem Balta   | 07.06.2021
TBMM Başkanı Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkçe'nin binlerce yılda işlenmiş kadim sesini günümüze ustalıkla taşıyan, gönül ve dava insanı, büyük şair, halk bilgesi Abdurrahim Karakoç'u, vefatının 9. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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