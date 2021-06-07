TBMM Başkanı Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı
TBMM Başkanı Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u vefatının 9. yılında andı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkçe'nin binlerce yılda işlenmiş kadim sesini günümüze ustalıkla taşıyan, gönül ve dava insanı, büyük şair, halk bilgesi Abdurrahim Karakoç'u, vefatının 9. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.